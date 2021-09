Positano: mercoledì il nuovo Open Day vaccinale senza prenotazione. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, il giorno di mercoledì prossimo, 08 settembre 2021, presso il Polo socio-sanitario in via Pasitea, dalle ore 11 alle 17 ci sarà un nuovo open day per le vaccinazioni covid-19 senza bisogno di prenotazione.

Per i vaccinandi minori di 18 anni è richiesto il consenso dei genitori: qualora non possano essere presenti entrambi è possibile scaricare e compilare il modulo a questo link

https://comune.positano.sa.it/…/DICHIARAZIONE….