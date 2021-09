Positano, mercoledì 29 settembre un momento di preghiera per Antonino Coppola

Positano si stringe intorno alla famiglia del 23enne Antonino Coppola, scomparso lo scorso 16 settembre a Londra. Ogni giorno si spera di poter ricevere qualche segnalazione utile al suo ritrovamento ma al momento non ci sono novità Positano scomparso, visto per l’ultima volta a Bow Street lo scorso 16 settembre e del quale non si hanno più notizie da quel giorno.

E domani, mercoledì 29 settembre alle ore 20.00 nella chiesa santa Maria delle Grazie alla Chiesa Nuova ci sarà un momento di preghiera per Antonino e la famiglia affinché abbiano la forza di affrontare questa lunga attesa e non spegnere la speranza di riabbracciare il figlio.

Ricordiamo che la polizia ha invitato i cittadini a chiamare il 101 se si dovessero avere informazioni, o il 999 se lo si dovesse vedere. Il numero di riferimento per la scomparsa di Antonino è 21MIS028497.