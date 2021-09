Positano, malore sulla strada di Fornillo, intervento rapido del 118 con la Croce Rossa

Positano, un malore stamattina sulla Via Positanesi d’America, la strada che conduce alla spiaggia di Fornillo. Un dipendente di una attività di Fornillo si è sentito male ed è stato soccorso da alcuni passanti, che hanno subito allertato il 118 con la Croce Rossa, giunto in tempi rapidi.

La testimonianza di Ambrogio Carro, imprenditore positanese presente sul posto :

“Durante la consueta passeggiata mattutina con mia moglie, prima di cominciare la giornata lavorativa, abbiamo incontrato sulla strada di Fornillo un mio conoscente, dipendente di una attività di Fornillo, in evidente stato di difficoltà fisica, dopo i primi soccorsi abbiamo chiamato il 118 che è arrivato nel giro di 15 minuti, ha prelevato l’uomo e lo ha trasportato al pronto soccorso, utilizzando la via del depuratore, strada di collegamento con la Spiaggia Grande per il trasporto delle merci”