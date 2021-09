Positano, malore a Liparlati. Trasporto d’urgenza a Montepertuso per elisoccorso

Positano, costiera amalfitana. Intorno alle 18.00 di oggi una persona nel quartiere di Liparlati è stata colta da improvviso malore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza con i sanitari per i primi soccorsi e per provvedere al trasporto presso il campo sportivo di Montepertuso dove era già presente un’eliambulanza che ha trasferito il paziente presso un centro ospedaliero maggiormente attrezzato per le cure del caso.

Al momento non si conoscono altri dettagli su quanto accaduto ma auguriamo una pronta guarigione alla persona colpita da malore.