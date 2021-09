Positano, l’odissea dei cittadini che da circa un anno attendono invano la tessera sanitaria

Positano (Costiera Amalfitana), l’odissea dei cittadini che da circa un anno attendono invano la tessera sanitaria.

Positano. I residenti sono in difficoltà con la tessera sanitaria.

A quanto pare, come ci dice lo storico commerciante Nino La Camera, le tessere sanitarie non arrivano da oltre un anno con tutti i disagi conseguenti.

Ricordiamo che la tessera sanitaria è di fondamentale importanza, soprattutto in questo periodo di pandemia, perché è necessaria quando il cittadino si reca dal medico, ritira un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, si sottopone ad una visita specialistica in ospedale o presso una ASL e, comunque, ogniqualvolta debba certificare il proprio codice fiscale in quanto ha da tempo sostituito il vecchio tesserino plastificato del codice fiscale. Anche per prenotare il vaccino anti-Covid è necessario esibire la tessera sanitaria che è completamente gratuita e viene spedita, a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a tutti i cittadini assistiti aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ci auguriamo che al più presto questo disservizio venga sanato ed i positanesi possano ricevere la propria tessera sanitaria ponendo fine ai numerosi disagi.