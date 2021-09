Positano, l’appello di Nicki Storey per ritrovare Antonino Coppola

L’intera città di Positano è in ansia per il giovane Antonino Coppola, scomparso a Londra il 16 settembre e del quale non si hanno più notizie. I genitori del ragazzo hanno raggiunto la città d Londra per seguire da vicino le ricerche con la speranza di riabbracciare presto il figlio, una speranza condivisa da tutti anche al di fuori della città di Positano.

Sui social sono tantissimi gli appelli e tra questi anche quello di Nicki Storey, conosciuta da tutti come “Nicki Positano”, inglese ma che oramai vive da circa 20 anni a Positano.