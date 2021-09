Positano, la “Rivoluzione” leggera per la sanità apprezzata dai cittadini “Grazie Positanonews, continuate questa battaglia “. Tanti apprezzamenti da parte dei cittadini sulle proposte di una sanità utile ai cittadini, un vero e proprio manifesto elaborato dalla nostra redazione della perla della Costiera amalfitana dopo il disastro di questa estate. Una guardia medica e farmacie o parafarmacie alla Chiesa Nuova e Montepertuso . “Non chiediamo la luna – dice il direttore di Positanonews , l’avvocato Michele Cinque -, sono obiettivi facili da raggiungere e meno dispendiosi per la collettività e per la stessa sanità della Regione Campania. Basti pensare ai tanti che recandosi per qualche malore o piccola ferita al 118 vengono rifiutati in quanto non sono oggetto di emergenza e si recano in ospedale a Sorrento, o nell’incertezza vengono trasportati al Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, poi la mancanza di un medico è sentita sempre, anche per la carenza di medici di base locali, che fanno già l’impossibile. Questa soluzione deflazionerebbe anche gli ospedali dove si recano i cittadini positanesi, inoltre quella che può sembrare una situazione non emergenziale agli occhi del cittadino, che pur di evitare di andare a Castiglione preferisce evitare il trasporto in ambulanza e torna a casa oppure in Ospedale, magari si rivela un problema serio e si allerta il 118 o se non è grave viene risolto dal medico di guardia medica, cosa che non fa il 118. Per quanto riguarda la farmacia o parafarmacia nelle zone alte ritengo che è una conquista di civiltà, finora gli insediamenti farmaceutici hanno tenuto conto solo del profitto, collocati , come bar o ristoranti, dove magari c’è più flusso turistico. E’ una logica che va cambiata e va consentito un presidio farmaceutico nelle zone alte”. La soddisfazione più grande per noi è quella di essere vicini ai cittadini .