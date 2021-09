Positano, intervento salva vita del 118, con aiuto di un tassista, ad una donna con crisi epilettiche . A essere intervenuti Tonytaxi e Sosò . Mentre il tassista scendeva in paese, ha visto la donna in preda a crisi epilettiche e alle 14.34 ha chiamato il 118 per un intervento in via Pasitea 51 (sotto al Monte). Il tassista si è fermato durante il lavoro per mettere in salvo una domna che ha avuto delle crisi epilettiche. La donna era stanca e non riusciva a risalire con il marito a Fornillo , dove si stava recando per prendere la propria auto, si trovava nei pressi di Sosò che si è subito adoperato anche lui. Mentre scendeva il tassista ha visto la signora cadere a terra ed avere delle crisi. Tony è intervenuto immediatamente, in caso di crisi una persona può perdere il controllo e farsi male o addirittura finire sotto un’auto, ho chiamato il 118 e dopo meno di dieci minuti è arrivata l’ambulanza e poco dopo il marito. Dopo due ore di assistenza il dottore ha fatto riprendere la donna.. Un bel gesto, apprezzato dalla coppia, che dimostra ancora una volta la solidarietà dei nostri operatori e commercianti . Grazie a Tony e Sosò