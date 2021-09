Positano, incidente a Liparlati.

Si respira ancora un clima estivo nella città verticale. Le vie del centro sono affollate e lungo la strada si riversano molti veicoli.

Il traffico è sostenuto, al momento, sul territorio un vigile controllo di polizia locale e carabinieri.

Non mancano piccoli inconvenienti, come un incidente nel tratto tra Liparlati e la “Crara Nuova”.

Subito giunti sul posto i carabinieri che si trovavano in località Canneto per far fronte ad un’altra emergenza insieme ai vigili che stanno cercando di veicolare il traffico. Sopraggiunta anche l’ambulanza.

Si stanno verificando le dinamiche dell’incidente, un’automobile ed una motocicletta si trovano al centro della strada ed impediscono il normale fluire della circolazione stradale. pare che ci sia stato un impatto tra i due veicoli.

Foto e video Giuseppe Di Martino