Positano, incendio sulle montagne a confine con Tordigliano. Al momento non si rischia la chiusura della strada

Positano. L’incendio che si è sviluppato intorno alle 14.00 di oggi sul versante alto della montagna a confine tra Positano e Tordigliano mette in ansia i cittadini sul rischio di una possibile chiusura della strada come è già accaduto per altri episodi del genere. Al momento, però, non c’è alcun pericolo e la strada resta regolarmente aperte perché le fiamme stanno interessando solo la parte alta della montagna e sono circoscritte grazie anche all’aiuto dell’elicottero.

Si continua a cercare di arginare il fuoco sperando di poter spegnere l’incendio prima della sera quando le scarse condizioni di visibilità renderebbero impossibile ulteriori interventi.