Positano, inaugurazione della mostra “L’Arte Divina”. Il sindaco Guida: “Importante che i giovani si accostino all’arte”

Positano, costiera amalfitana. In occasione dell’inaugurazione della mostra “L’Arte Divina” il Comune rende noto: «Questa mattina nell’ambito del programma “Positano in Mostra”, si è tenuta presso l’Oratorio della Chiesa S. M. Assunta l’inaugurazione della mostra collettiva “L’Arte Divina”.

Iniziativa realizzata in collaborazione con la Parrocchia, nella persona del nostro parroco Don Danilo, con lo scopo di offrire ai visitatori un’occasione per entrare in stretto contatto con l’arte, intesa nella sua accezione più complessa.

“La volontà comune si racchiude nella voglia di stimolare alla cultura, rivolgendoci soprattutto ai giovani, perché è importante che le nuove generazioni si accostino all’arte sotto tutte le sue forme – Dichiara il Sindaco Giuseppe Guida-. Per far ciò è però necessario creare opportunità e sollecitare la curiosità. Questo è il compito che siamo chiamati a svolgere, rinnovando la nostra vicinanza e dedicando massimo impegno per offrire sempre nuovi spunti di riflessione”».