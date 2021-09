Positano... in mostra! Al via un ricco periodo di esposizioni artistiche

Il Comune di Positano, in costiera amalfitana, da inizio ad un ricco periodo di mostre in cui varie identità culturali abbracciano il territorio. L’intento è quello di far emergere diverse sfumature per valorizzare le peculiarità dei singoli artisti attraverso le loro opere. I cittadini e i graditi ospiti potranno in tal modo apprezzare le bellezze dell’arte in tutte le sue sfaccettature.

Questo è solo l’inizio di un corposo programma di eventi che si susseguiranno nel corso dei prossimi mesi.

Ecco l’elenco delle iniziative: