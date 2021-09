Positano in apprensione per Antonino Coppola, scomparso a Londra da 24 ore

Positano è in apprensione per il giovane Antonino Coppola, genitori positanesi Enzo e Mariella, il ragazzo si trova a Londra e non si hanno sue notizie da 24 ore.

Partono gli appelli per la sua ricerca, riportiamo il comunicato social della polizia di Richmond :

#MISSING Antonino Coppola di 23 anni non si vedeva dal 16/09/21. Antonino è italiano, è snello e alto 6 piedi. Indossava una maglietta bianca, pantaloni neri e allenatori Nike arancioni. Credo di essere sceso da un treno a Bow street alle 1300 e non si è più visto da allora. 101 se avete informazioni su Antonino o 999 se lo vedi Rif: 21 MIS026496

Sui social si moltiplicano gli appelli per le sue ricerche:

Emergenza

PER FAVORE CONDIVIDETE QUESTO!!!

🆘 🚨 QUESTO È ANTONINO COPPOLA.

È SCOMPARSO DA 24 ORE, L ‘ ULTIMO POSTO DOVE È STATO VISTO ERA ′′ STAZIONE TUBO STRADALE STRADALE ′′

INDOSSAVA T-SHIRT BIANCO, PANDE NERE E SCARPE NERE E BEIGE! (Air max 90)

È CIRCA 6 piedi TALL, CORPO MEDIO PELLEGRINALE, PELLE DI OLIVA (ITALIANO)

NON C ‘ È NESSUN AVVISO DI LUI DA IERI MATTINA

SE L ‘ AVETE VISTO O LO PREGO CHIAMATE AL PIÙ PRESTO UNO DI QUESTO NUMERO, O CONTATTATE LA POLIZIA

07309 156195

07308 136953