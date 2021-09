Positano: in allestimento la gru più alta mai costruita in Costiera Amalfitana. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è in allestimento da parte degli operai della Gemar il montaggio della gru che assisterà le fasi di costruzione del nuovo parcheggio e dell’ascensore. Sarà alta circa ottanta metri, con un braccio di quarantacinque, che servirà il cantiere e la nuova area di cantiere posta sopra Liparlati, per posizionare l’ascensore.

Inoltre, ricordiamo che i suddetti lavori risolveranno non solo il problema del collegamento con il cimitero, ma verranno realizzati anche ulteriori posti auto.