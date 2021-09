Positano, il sindaco Guida: “Grande successo dell’open day per la scuola, ripeteremo la giornata”

Positano. Oggi si è svolto l’Open Day vaccinale presso il polo socio-sanitario in Via Pasitea che ha consentito a chi desiderasse di potersi sottoporre alla vaccinazione anti-Covid senza necessità di prenotazione. L’iniziata ha riscosso un grande successo con molteplici adesioni anche da parte dei giovani in vista della prossima riapertura scolastica.

Ed il sindaco di Positano Giuseppe Guida, sentito da Positanonews, ha espresso soddisfazione per la risposta degli studenti all’open day di oggi. Tutti i vaccini sono stati esauriti in tempi record grazie all’afflusso, un paese Covid free che ha superato il 70% dei vaccinati.

«E’ stata una giornata intensa e la popolazione ha risposto bene – spiega Guida a Positanonews – l’hub vaccinale presso il Polo socio-sanitario in via Pasitea ha fatto un lavoro eccezionale, e per questo ringrazio l’ASL di Salerno e tutti gli operatori. Faremo al più presto un’altra giornata per l’Open Day”.