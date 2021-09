Positano, il presidente dei ristoratori Gabriele Rispoli: “Estate 2021 al di là delle aspettative. Tutto aperto a settembre”

Positano. Abbiamo ascoltato il presidente dei ristorato Gabrieli Rispoli per sapere come sia andata l’estate nella città verticale e come si prospetta il mese di settembre che, grazie alle calde temperature ed al clima mite, rappresenta una degna continuazione della stagione estiva: «La prima parte dell’estate non è andata bene perché è partita da metà luglio in poi con un fortissimo incremento ad agosto, mese nel quale sia gli alberghi che i ristoranti ed i vari settori turistici hanno lavorato bene. Il mese di settembre è cominciato bene anche se, con il cambio delle regole, si è temuto un calo delle domande. Il problema fondamentale riguarda i turisti provenienti dagli Stati Uniti per i quali non è più sufficiente il tampone negativo ma si ha la necessità di essere vaccinati. E poi il nodo del Regno Unito per il quale solo da poco si è aperta la possibilità di raggiungere l’Italia e non c’è stato, quindi, il tempo necessario per organizzarsi.

Le attività ricettive e legate al turismo nella città di Positano resteranno aperte per tutto il mese di settembre e molto non chiuderanno nemmeno ad ottobre, mese per il quale ci sono prenotazioni anche se non parliamo di numeri paragonabili a quelli del mese di agosto.

Una stagione estiva che è andata al di là delle previsioni iniziali che erano pessime e sicuramente di gran lunga superiore a quella dello scorso anno, al punto che soprattutto nel mese di agosto si sono registrati numeri simili a quelli dell’estate 2019».