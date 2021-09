Positano: il numero da contattare per prenotare la vaccinazione. Continua la campagna vaccinale per sconfiggere il Coronavirus a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Oltre ad aver organizzato al meglio il centro vaccinale in paese, sono tanti gli open day che la città verticale organizza per somministrare il vaccino al maggior numero di cittadini possibile.

Sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Positano, ci ricordano il numero da contattare per effettuare la prenotazione:

I cittadini che vogliono sottoporsi alla vaccinazione anti covid-19 sono invitati a contattare il centro vaccinale al numero 3357328002 per prenotare l’appuntamento.