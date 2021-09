Positano, il lussuoso super yacht DB9 nella rada della città verticale

Positano, costiera amalfitana. Il lussuoso super yacht DB9 si trova nella rada della città verticale offrendo uno spettacolo unico con la sua maestosità e le sue linee particolari. Un gioiello della nautica, 52 metri di design curato dallo studio Nuvolari Lenard, costruito nel 2010 nei cantieri statunitensi Palmer Johnson. E’ in grado di ospitare 10 persone in 5 cabine composte da un master con un letto queen size e servizi igienici con doccia e WC. Altre sistemazioni sono disponibili anche in altre 4 cabine. DB9 può anche ospitare fino a 11 persone di equipaggio.