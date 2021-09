Positano il luogo amato per i matrimoni civili fra donne. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è stato il luogo scelto da due bellissime donne, direttamente da Arezzo in Toscana, in cui trascorrere il giorno più bello della loro vita insieme.

Dopo il rito civile, la coppia si è presa un momento per sé grazie ad un giro in barca con i Lucibello Boat, per poi spostarsi al Rada Restaurant, dove hanno tenuto un ricevimento da favola.

Per concludere una giornata da sogno, infine, non sono potuti mancare i fuochi d’artificio a mare.

Anche la redazione di Positanonews si unisce a questa infinita gioia ed augura a queste due fantastiche donne una lunga vita insieme, piena di felicità come quella provata in questa occasione!