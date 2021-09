Positano: il comandante Sergio Ponticorvo conferma il quotidiano impegno dei vigili per assicurare la totale sicurezza sul territorio

Continua in modo incessante, meticoloso e continuo il lavoro dei caschi bianchi di Positano, anche oggi impegnati in un’attività di controllo della viabilità per contrastare il fenomeno della circolazione di veicoli sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria, della revisione e dell’uso improprio di apparecchiature telefoniche durante la guida.

Il comandante della Polizia Municipale della Citta Verticale, Sergio Ponticorvo, sentito da Positanonews, ci conferma il quotidiano impegno che viene profuso per assicurare alla cittadinanza e ai tanti ospiti che sono in visita a Positano una permanenza serena e in totale sicurezza nonostante la gran mole di veicoli che circola sul territorio.