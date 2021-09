Positano, il comandante della Polizia Municipale Ponticorvo sulla viabilità e la mancanza di ausiliari del traffico

Positano, Costiera amalfitana. Il Comandante della polizia municipale di Positano Sergio Ponticorvo è stato sentito da Positanonews sul problema della viabilità, a cominciare dalla mancanza degli ausiliari del traffico: «Non vi sono state richieste a tal proposito, ma siamo arrivati a fine estate, un’estate anomala post Covid, con un eccesso di traffico quasi imprevedibile, ma la polizia municipale ha gestito al meglio chiudendo il pase quando era necessario. Sicuramente per l’anno prossimo saranno richiesti in anticipo».

Il traffico è stato aggravato spesso dai bus, anche della SITA, che si incrociavano, a dimostrazione che gli autobus rendono la situazione peggiore, non è meglio chiedere anche alla SITA di ridurre la grandezza dei propri mezzi? «Indubbiamente i bus che si bloccano quando si incrociano, a volte per caricare e scaricare gli utenti ma anche a volte negli strozzamenti della Strada Statale Amalfitana, bloccano il traffico – ci dice Ponticorvo – Ridurre la loro grandezza potrebbe essere una delle soluzioni da valutare, ma il problema traffico va guardato nel suo complesso in sinergia con gli altri comuni della Costiera amalfitana. Nel complesso la polizia municipale ha svolto un lavoro straordinario e Positano ha sofferto meno di altri centri il soffocamento causato dal traffico».