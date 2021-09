Positano, Grassi a Fornillo “Non basta il Covid a danneggiare il turismo anche le previsioni meteo sbagliate che svuotano le spiagge” . Rassegnazione da parte degli operatori turistici della Costiera amalfitana per questi ultimi due week end, almeno per il sabato, per ben due volte c’era l’allerta meteo in Campania, ma nelle spiagge della Costa d’ Amalfi, e anche Sorrento, c’era bel tempo o solo un pò di nuvole, ancora meglio per farsi un bel bagno .

C’è un virus che al turismo riesce a fare più danni del Covid specie a fine estate, a settembre . Come tante volte nel passato, anche in questo weekend appena trascorso le previsioni meteo sballate hanno tenuto lontano migliaia di turisti dalla Costiera, forse i turisti migliori, quelli che magari andavano in albergo e ovviamente le spiagge svuotate, poi , magari , la domenica si riversano tutti insieme creando solo caos come è successo oggi .

Hotel e stabilimenti balneari hanno pagato dazio a previsioni meteorologiche tanto catastrofiche quanto, alla resa dei conti, errate: sabato, da mezzogiorno in poi, il cielo si è aperto e ha regalato un pomeriggio gradevolissimo. Ieri, poi, la giornata è stata splendida fin dal mattino. E c’è chi pensa a soluzioni innovative per dare una svolta a un tema che, negli anni, ha comportato diversi problemi al turismo .

Lo stesso problema lo vive, anche peggio, Capri. Ma in tutta Italia soffrono queste situazioni. In Versilia hanno avuto una bella idea . A Pietrasanta, gli operatori turistici hanno lanciato un’App che consente di conoscere la situazione meteo della costa in modo preciso. Positanonews per conto suo ha instaurato un rapporto con la stazione meteo del Nautico di Piano di Sorrento, la più vicina a noi fra le due costiere, la possibilità di pioggia c’era, ma era minima, come in effetti è stato…