Positano: gli auguri di Don Danilo per la ripresa scolastica. Manca oramai pochissimo tempo all’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022 e, per questa occasione, nel corso della Messa di oggi, Don Danilo, sacerdote, parroco, padre spirituale di tutti a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha augurato agli studenti, alla Dirigente Scolastica Stefania Astarita, a tutti coloro che lavorano nella scuola ed ai genitori dei bambini che questo mercoledì torneranno in classe una buona ripresa.