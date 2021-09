Positano festeggia Alessia, la prima bambina che completa il percorso del micro nido

Positano. Il Comune rende noto: «Una gioia immensa condividere l’emozione della prima bambina di Positano che completa il percorso del micro nido, iniziato il 5 Agosto 2019. Una piccola festa per Alessia, dove la coordinatrice dott.ssa Giuseppina De Risi e l’educatrice Beatrice De Martino con particolare emozione le hanno consegnato il suo primo diploma.

Il micro nido rappresenta senza alcun dubbio una bella realtà, gestito dalle cooperative in A.T.I. Il Girasole e La Fonte, in collaborazione con il Comune di Positano che nonostante il periodo di covid, ha continuato ad accogliere i bambini dai 3 ai 36 mesi, in totale sicurezza, con attività ludico pedagogiche svolte sia all’interno dell’aula che all’esterno nel parco dedicato ai bambini del micro nido. Il servizio oltre alle numerose attività e laboratori comprende la mensa e il riposo pomeridiano.

Auguri ad Alessia per questo importante traguardo raggiunto, che sia solo il primo di un lungo futuro radioso».