Positano Fashion Show: torna la grande Moda nella perla della Costiera amalfitana. Stasera la sfilata, Guida “E non finisce qui”

Positano Fashion Show: torna la grande Moda nella perla della Costiera amalfitana Positano Fashion Show: questa sera lunedì 20 la sfilata in Piazza dei Racconti, location ideale per l’allestimento, le luci e per poter garantire il rispetto delle normative Covi . Positano è la Moda, il settore famoso in tutto il mondo , gli artisti positanesi, che hanno attinto da un ambiente multi culturale, che ha visto grandi pittori e personaggi, come Irene Kowaliska che ha inciso sia nella ceramica vietrese che nella nostra moda, vivere qui da noi , sono riusciti , con grande spirito creativo e imprenditoriale, a creare capi e stili unici. Uno stile imitato da tanti, Positano , tuttora, è copiata in tutti i campi, vengono utilizzate le idee, ma anche le nostre immagini e il nostro nome famoso nel mondo, e la Moda è stato forse il settore più colpito in questo, ma rimane un grande settore che si potrà rilanciare come è intenzione dell’amministrazione comunale, che ha seguito questo progetto con il delegato al ramo Giuseppe Vespoli.

Il sindaco di Positano Giuseppe Guida, supportare il comparto della “Moda Positano”

“Vogliamo dedicare massima attenzione e supportare il prezioso comparto della “Moda Positano” per ritornare a dare il giusto valore e far riemergere uno degli indotti che ha caratterizzato il nome di Positano in tutto il mondo . Una grande collaborazione con l’ Accademia della Moda che ha portato ottimi frutti – dice il sindaco Giuseppe Guida – , il nostro scopo è rilanciare un settore portante dell’economia positanese e raggiungere ancora altri obiettivi, con l’unione si possono fare grandi cose, abbiamo ancora altre idee per il settore dell’abbigliamento , sicuramente questo percorso non finisce qui ”

Convenzione del Comune di Positano con l’Accademia della Moda

Attraverso la Convenzione stipulata tra il Comune di Positano e l’Accademia della Moda, si è dato vita ad un importante progetto volto alla promozione e valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio, in particolare sottolineando la grande tradizione della “Moda Positano”. In tal modo, si è concretizzato l’obiettivo di permettere agli studenti accademici di entrare in stretto contatto con il mondo dell’abbigliamento locale, dove capi di alta qualità da decenni portano alto il nome del nostro paese.

Lunedì 20 settembre la sfilata in Piazza dei Racconti e le borse di studio consegnate al Comune Positano

Gli studenti finalisti hanno realizzato le capsule collection presso i laboratori sartoriali di Positano ed ora sarà possibile ammirare le loro creazioni durante il “Positano Fashion Show”: sfilata che si terrà Lunedì 20 Settembre alle 21:00 a Piazza dei Racconti.

Durante l’evento ci sarà un intervento musicale targato Vicoli in Arte e, al termine della sfilata, verrà consegnata da parte del Comune di Positano una borsa di studio del valore di € 1.000,00 al progetto vincitore. Il vincitore sarà scelto da una giuria di giornalisti delle più importanti testate di moda, da Vogue, a La 7, al Corriere della sera.

Questi i numeri per prenotare il posto per la sfilata a Positano di questa sera

La sfilata avverrà nel pieno rispetto delle normative Covid .Questi i numeri per prenotare il tuo posto:

– WhatsApp al numero 3349118563

– Chiamando al numero 0898122535

Le boutique di Positano che hanno aderito a questa fase iniziale del progetto e che sfileranno questa sera, previsti 3 capi per ciascun marchio :