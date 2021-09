‘Positano Fashion day’ : presenti i più importanti giornalisti di moda, il programma della serata

Positano, è tutto pronto per il ‘Fashion Day’ , un fashion show che mette al centro dell’attenzione la Moda Positano, questa sera in Piazza dei Racconti a partire dalle ore 21. La conduzione della serata è affidata a Cìnzia Malvini, giornalista e conduttrice di rotocalchi televisivi di Moda su LA7, esperta del mondo dello stile e del design attualmente Cinzia è una delle giornaliste di moda e costume più influenti. Oltre a Cinzia, si sono dati appuntamento nella Città verticale i più importanti nomi del giornalismo di moda: Matteo Varriale di NSS magazine, Davide Blasigh di Style.corriere.it, Riccardo Terzo di Vogue, Manuela Ravasio per Marie Claire, Alessandro Ferrari di Panorama, Erminia Pellecchia de Il Mattino, componenti della giuria che premerià i ragazzi dell’Accademia della Moda di Napoli.

La serata prevede la presentazione dei capi realizzati negli atelier di Positano da parte degli allievi dell’Accademia : Gennaro Avilia, Alessia Autiero, Francesco Coscia, Giulia De Gaetano, Laura Di Mattia, Raffaella Petraccaro, Viviana Buhne, Teresa Caldarelli, Clelia Capocasale, Chiara Caira, Carolina Chef, Chantal Lauriello. Le creazioni saranno esaminate dalla giuria dei giornalisti ed il vincitore potra godere di una borsa di studio di 1000 euro, offerta dal Comune di Positano.

A seguire sfileranno le ultime creazioni delle boutique della Moda Positano : Mastro Moda, Vanilla, Casa Mastro, Stella Moda, Boutique Luisa, Blitz, Josephine, Queen Moda, Louise, Theodora.

Durante la serata sono previsti interventi musicali, in collaborazione con ‘Vicoli in arte’ : il duo Valentina Naselli (voce) e Daniele Trissani (chitarra), ed il quartetto composto da Simone Marino (piano), Stefano Candidda (chitarra), Giovanni De Filippi (voce), Eleonora Esse (voce) .

L’ingresso della serata è libero, la sfilata avverrà nel pieno rispetto delle normative Covid .

Questi i numeri per prenotare il tuo posto:

– WhatsApp al numero 3349118563

– Chiamando al numero 0898122535