‘Positano fashion day’ – Lunedi 20 la sfilata delle creazioni dell’Accademia della Moda

Il Comune di Positano, nell’ottica di promozione della Moda Positano, organizza insieme con l’Accademia della moda di Milano, il ‘Positano fashion day’. Lunedi 20 settembre in Piazza dei Racconti , dalle ore 21, sfileranno i capi realizzati dagli allievi dell’Accademia, ispirati alla Moda Positano.

Il comunicato sulla pagina facebook del Comune :

Attraverso la Convenzione stipulata tra il Comune di Positano e l’Accademia della Moda, si è dato vita ad un importante progetto volto alla promozione e valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio, in particolare sottolineando la grande tradizione della “Moda Positano”. In tal modo, si è concretizzato l’obiettivo di permettere agli studenti accademici di entrare in stretto contatto con il mondo dell’abbigliamento locale, dove capi di alta qualità da decenni portano alto il nome del nostro paese.

Gli studenti finalisti hanno realizzato le capsule collection presso i laboratori sartoriali di Positano ed ora sarà possibile ammirare le loro creazioni durante il “Positano Fashion Day”: sfilata che si terrà Lunedì 20 Settembre alle 21:00 a Piazza dei Racconti.

Durante l’evento ci sarà un intervento musicale targato Vicoli in Arte e, al termine della sfilata, verrà consegnata da parte del Comune di Positano una borsa di studio del valore di € 1.000,00 al progetto vincitore.

Vogliamo dedicare massima attenzione e supportare il prezioso comparto della “Moda Positano” per ritornare a dare il giusto valore e far riemergere uno degli indotti che ha caratterizzato il nome di Positano in tutto il mondo.