Positano Fashion Day: le prove per la sfilata di questa sera. È tutto pronto nella perla della Costiera Amalfitana per il Positano Fashion Day, il fashion show che mette al centro dell’attenzione la Moda Positano, questa sera in Piazza dei Racconti a partire dalle ore 21.

Positano è conosciuta nel mondo per la Moda: gli artisti positanesi, che hanno attinto da un ambiente multi culturale, che ha visto grandi pittori e personaggi, come Irene Kowaliska che ha inciso sia nella ceramica vietrese che nella nostra moda, vivere qui da noi , sono riusciti , con grande spirito creativo e imprenditoriale, a creare capi e stili unici. Uno stile imitato da tanti, quello positanese.

In questo momento, nella città verticale sono in corso le prove per la sfilata di questa sera.

La serata prevede la presentazione dei capi realizzati negli atelier di Positano da parte degli allievi dell’Accademia : Gennaro Avilia, Alessia Autiero, Francesco Coscia, Giulia De Gaetano, Laura Di Mattia, Raffaella Petraccaro, Viviana Buhne, Teresa Caldarelli, Clelia Capocasale, Chiara Caira, Carolina Chef, Chantal Lauriello. Le creazioni saranno esaminate dalla giuria dei giornalisti ed il vincitore potra godere di una borsa di studio di 1000 euro, offerta dal Comune di Positano.

A seguire sfileranno le ultime creazioni delle boutique della Moda Positano : Mastro Moda, Vanilla, Casa Mastro, Stella Moda, Boutique Luisa, Blitz, Josephine, Queen Moda, Louise, Theodora.

Durante la serata sono previsti interventi musicali, in collaborazione con ‘Vicoli in arte’ : il duo Valentina Naselli (voce) e Daniele Trissani (chitarra), ed il quartetto composto da Simone Marino (piano), Stefano Candidda (chitarra), Giovanni De Filippi (voce), Eleonora Esse (voce) .