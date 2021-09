Positano ed il Premio Danza protagonisti di un servizio del TGR. “Regale, anzi divina – dice Cecilia Donadio, mentre omaggia Carla Fracci nel suo servizio andato in onda per il TGR -. Rivederla danzare giovanissima grazie all’archivio prezioso delle teche Rai è un regalo grande che il Premio Danza Positano Léonide Massine offre al pubblico della quarantanovesima edizione, tutta dedicata a lei, l’eterna fanciulla danzante, come la definì il poeta Eugenio Montale. A Positano c’è il mondo di Carla Fracci e c’è la memoria di chi ha condiviso con lei una carriera leggendaria. Premiati il regista e compagno di vita Beppe Menegatti, la scenografa Luisa Spinatelli, il coreografo Amedeo Amodio, la costumista Annamaria Morelli, il ballerino Stéphane Fournial, il fotografo Luciano Romano. Il premio speciale Luca Vespoli è andato invece a Clotilde Vayer, direttrice del corpo di ballo del Teatro San Carlo. Causa Covid nessun balletto nella serata, ma un concerto dei solisti del Teatro San Carlo con le colonne sonore di film che la Fracci ha danzato e la promessa del sindaco Giuseppe Guida e della direttrice artistica Laura Valente di una grande parata di étoile per l’edizione del cinquantenario”.