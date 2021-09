Positano e Amalfi, visita del Capitano Rosario Loreto capo Compartimento Marittimo di Salerno

Cambio al vertice del Compartimento Marittimo di Salerno. Lascia il Capitano di Vascello Daniele Di Guardo, arriva il parigrado Rosario Loreto. Questa mattina entrambi hanno voluto far visita agli uffici delle capitanerie di porto di Positano e Amalfi, incontrando i rispettivi comandanti , e presso i comuni, incontrando i sindaci .

L’altro giorno sono stati a Palinuro ed Agropoli nel Cilento per incontrare i comandanti Amalia Mugavero e Valerio Di Valerio e i sindaci Carmelo Stanziola ed Adamo Coppola. Tappa anche presso la Procura di Vallo della Lucania.

Per Di Guardo che assumerà un nuovo incarico a Roma, è stata l’occasione per salutare il personale della guardia costiera e i rappresentanti delle istituzioni con cui ha collaborato in questi anni. Il Capitano di Vascello Rosario Loreto, invece, ha avuto modo di conoscere i due uffici del Cilento prima e oggi quelli della Costiera amalfitana

«Al Capitano Loreto va il mio in bocca al lupo per l’importante ruolo che andrà ad assumere. Durante il nostro confronto gli ho descritto le bellezze della nostra città e in particolare della nostra costa, l’importanza dell’area portuale ed anche alcuni problemi che contiamo di risolvere a breve, in attesa dei lavori della Regione Campania che inizieranno a breve dopo questa stagione turistica che si è prolungata per fortuna più di quanto ci aspettassimo. Ho auspicato la massima collaborazione tra istituzioni, come avvenuto con il suo predecessore, il Capitano Di Guardo, con il quale c’è stata sempre grande sinergia. Ad entrambi auguro buon vento!». Queste le parole del sindaco di Positano Giuseppe Guida.