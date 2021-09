Positano: domenica le prime Comunioni, oggi i preparativi. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, sono oggi in corso i preparativi per le prime Comunioni che si terranno la prossima domenica.

Tra soli due giorni, ai piccoli religiosi verrà amministrato il Sacramento dell’Eucarestia. Si tratta di un momento importante per i ragazzi e per i loro genitori, preceduta, per questo motivo, da un itinerario di catechesi volto a portare la persona alla consapevolezza del sacramento che sta per vivere.

Poco prima della prima Comunione, inoltre, i bambini affrontano per la prima volta anche un altro momento importante del loro cammino di fede, ovvero la confessione, il momento in cui imparano a chiedere perdono per i peccati commessi.

Il sacramento della prima Comunione rappresenta un passo importantissimo nella vita di ogni persona credente. Per i bambini si tratta del primo, vero incontro con Gesù, il momento in cui ricevono il suo corpo e il suo sangue.