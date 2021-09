Positano continua a sperare e pregare per Antonino Coppola, scomparso a Londra

Tutta la città di Positano continua ad essere in apprensione per le sorti di Antonino Coppola, il 23enne del quale si sono perse le tracce. Antonino era a Londra e l’ultima volta è stato visto a Bow Street lo scorso 16 settembre. Da quel momento non si hanno più sue notizie ed ogni ora che passa aumenta la preoccupazione ma non si perde la speranza di poterlo ritrovare. I genitori del 23enne hanno raggiunto la città di Londra per poter seguire da vicino le ricerche ma fino a questo momento non ci sono novità.

I positanesi stanno dimostrando in questo momento la loro unione come comunità e si sono anche riuniti ieri in preghiera chiedendo alla Madonna di Positano di vegliare su Antonino e di riportarlo a casa.

Non solo Positano ma oramai tutta Italia segue la vicenda grazie ai tantissimi appelli lanciati attraverso i social e che stanno rimbalzando sulle varie piattaforme con la speranza che possano servire a ritrovare Antonino o ad avere qualche segnalazione che possa aiutare nelle ricerche.

Continuiamo a mantenere accesa l’attenzione sul caso e preghiamo affinché Antonino possa essere presto ritrovato. Positano ti aspetta.