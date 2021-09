Positano: chiusa via Boscariello, danni alla condotta dell’acqua interviene l’Ausino

Positano: chiusa via Boscariello. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, via Boscariello è stata chiusa a seguito di una fuoriuscita dalle condotte dell’acqua . L’Ausino, la la società che si occupa del servizio di erogazione idrica da Cava de’ Tirreni a parte della provincia di Salerno e tutta la Costa d’ Amalfi , sta eseguendo dei lavori per riparare la condotta.

A quanto pare la condotta si rotta per usura facendo fuoriuscire l’acqua nelle scale. Sono condotte che hanno oltre mezzo secolo di vita. Occorrerebbe anche una buona mappatura delle condotte a Positano, l’ultima sembra risalire al 1967