Positano boom turistico anche a settembre, il servizio su Rai Uno. Un settembre da pienone che nessuno si aspettava nella perla della Costiera amalfitana a fine settembre, dopo i timori per un nuovo lockdown per la pandemia da Coronavirus Covid – 19, invece la stagione turistica è andata molto meglio delle aspettative sopratutto ad agosto e a setttembre che sono stati incredibilmentei ai livelli del 2019 . Oggi le telecamere di Rai Uno hanno ripreso turisti felici ed operatori con un servizio addirittura sul TG1 delle 20 . Un ulteriore spot per questa stagione turistica che sembra, per fortuna, non finire mai. Questo fa ben sperare per il 2022