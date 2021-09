Positano, costiera amalfitana. Il maltempo previsto è arrivato e la pioggia sta bagnando la città verticale mettendo in fuga le tante persone che in questa calda domenica di settembre avevano invaso le spiagge per regalarsi una giornata di mare. Il temporale è arrivato improvviso anche se da qualche ora si cominciavano a vedere le prime nubi in lontananza. Poi i primi tuoni che man mano si sono avvicinati e la pioggia che ha cominciato a scendere copiosa. Lo spettacolo di Positano sotto la pioggia resta però sempre bello e la cittadina della costiera amalfitana non perde il suo fascino e la sua magia, grazie anche ad un doppio arcobaleno che ha unito il mare alla terraferma.

di 19 Galleria fotografica Positano bagnata da un improvviso temporale