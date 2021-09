Positano: avviso di selezione per sorveglianza parco giochi ed Auditorium “Scielzo”

Avviso di selezione di n. 1 invalido civile al 100% per sorveglianza parco giochi ed Auditorium “Scielzo”, siti presso l’edificio ex Scuole Elementari, per la durata dell’ anno scolastico 2021/2022.

Allo scopo di favorire l’integrazione sociale delle persone invalide, l’Amministrazione Comunale seleziona n. 1 invalido civile al 100% per l’affidamento dell’incarico di apertura e chiusura del parco giochi e di apertura e chiusura dell’ Auditorium “Scielzo”, siti presso l’ edificio ex Scuole Elementari. Per tale attività è previsto un contributo mensile di € 300,00.

Requisiti e Caratteristiche selezione per sorveglianza parco giochi ed Auditorium “Scielzo”

Tutti gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Positano; Invalidità civile pari al 100%.

Presentazione dell’istanza selezione per sorveglianza parco giochi ed Auditorium “Scielzo”

Le domande devono essere prodotte su apposito modulo, allegato al presente avviso, entro il 27.09.2021.

Alla domanda devono essere allegati:

Attestazione ISEE in corso di validità;

Copia documento di riconoscimento;

Copia del verbale di invalidità civile;

Certificato di idoneità fisica, rilasciato dal medico curante.

In caso di più di una domanda l’incarico sarà affidato al richiedente con 1SEE più basso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Attività Produttive e Sociali al n. 089 8122528.

Bando sorveglianza parco giochi Positano