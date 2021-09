Positano, auguri per la laurea a Lorenzo Criscuolo

Positano, Costiera amalfitana. Festa grande nella famiglia Criscuolo per la Laurea in Computer Scienze per ben 110 e lode . Una laurea triennale in informatica conquistata all’università degli studi di Salerno con le difficoltà che immaginiamo dovute al Covid è davvero un bel risultato. Per la famiglia, che gestisce il bar Pertuso a Montepertuso, unico centro di vitalità della frazione per tutto l’anno, un grande orgoglio e una grande felicità . Ad Maiora da tutta la redazione di Positanonews