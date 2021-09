Positano ancora piena: gli alberghi pensano di rimanere aperti fino a Natale

Quest’anno la stagione turistica si dilunga, in particolar modo a Positano dove vediamo arrivare molte barche, yatch e villeggianti ancora a fine settembre.

Abbiamo sentito la famiglia Cinque dell’albergo Villa Flavio Gioia, che ci confessa che sia loro che altri alberghi a Positano stanno pensando di allungare l’apertura delle strutture ricettive almeno fino a Natale. Se il tempo si mantiene non ci dovrebbero essere problemi. In questi mesi estivi abbiamo visto arrivare tanti turisti provenienti dall’Italia, ma ora la maggior parte dei turisti sono stranieri provenienti soprattutto dagli Stati Uniti o dall’Europa, che per due anni sono stati quasi impossibilitati a venire. C’è chi ha Positano come meta fissa e a chi invece era rimasto il desiderio di andarci già da qualche anno.

Finalmente una buona notizia per il mondo del turismo, dopo tanto tempo alle strette con il calo del numero dei villeggianti dovuto alle restrizioni Covid.