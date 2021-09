Positano, al via l’installazione della gru per la realizzazione dell’ascensore per il cimitero di Liparlati

Positano, costiera amalfitana. E’ iniziata l’installazione della megagru che servirà ai lavori per l’ascensore che agevolerà il raggiungimento del cimitero di Liparlati. A realizzare l’ascensore è la Gemar di Piano di Sorrento di Fabrizio Gargiulo. La perla della Costiera amalfitana, dopo decenni di inutili tentativi, sta per ottenere finalmente un collegamento per il proprio cimitero. Un’opera tanto attesa dai residenti e che consentirà un più facile accesso al luogo sacro che purtroppo, a causa delle tante scale, diventa quasi impossibile da raggiungere per gli anziani e per chi ha problematiche motorie.