Pimonte, donna di 43 anni colta da un malore e muore. Annullata la festa di San Michele

Dopo essere rientrata dalla chiesa doveva aveva partecipato alla celebrazione per San Michele, una donna di appena 43 anni è stata colta da un malore. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe un infarto. Inutili i soccorsi, purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare.

A causa del dolore che questo evento ha causato alla famiglia ed al paese, è stato annullato lo spettacolo previsto in serata per la festa del Santo patrono.