Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino ” Andiamo Avanti Insieme con Piano nel Cuore.” Tante new entry, c’è anche Francesca Maresca , famosa cantante carottese, protagonista in programmi anche della RAI, ma non solo l’avvocato Massimo D’Amora, Danilo Esposito, la psicologa Rosa De Martino, il presidente uscente del Forum dei Giovani, che è stato impegnato sul fronte Covid e della protezione civile durante il lockdown, Gabriele Di Filippo, e tante altre new entry poi gli assessori uscenti come Pasquale D’Aniello, Carmela Cilento e Sergio Ponticorvo, responsabile dell’ufficio tecnico comunale e della polizia municipale di Positano.

“Abbiamo fatto un grosso lavoro , nonostante la pandemia da Coronavirus Covid – 19, che ho vissuto come sindaco e medico in prima linea. Ora dobbiamo continuare questa opera di rinnovamente responsabile , con coerenza e uniti, per la città, serve una continuità e con questo spirito ci proponiamo al vostro giudizio per continuare a guidare Piano di Sorrento, andiamo avanti insieme con Piano nel Cuore”, ha detto il sindaco Iaccarino .