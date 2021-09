Piano di Sorrento: tanti i saluti a Giosuè Perrella. Piano di Sorrento ha perso un pezzo della sua storia: questa mattina, la città si è svegliata con la triste notizia della scomparsa di Giosuè Perrella, per anni fulcro dell’organizzazione della Festa di San Michele e Priore della Congrega.

In tanti i saluti a lui rivolti.

Mentre la nostra Città si prepara a festeggiare il Santo Patròno, apprendiamo che ha lasciato questa vita Giosuè Perrella che per tanti anni è stato il motore dell’organizzazione dei festeggiamenti divenuti una vera e propria tradizione della nostra comunità. Giosuè è stato anche il Priore dell’Arciconfraternita “Morte e Orazione” dando il via a una stagione di rinnovamento anche dei pii sodalizi e il segno del suo impegno è stato raccolto e ulteriormente rafforzato dai Confratelli che oggi con i familiari tutti e gli amici ne piangono la scomparsa.

A nome mio e del Consiglio Comunale porgo le più sentite condoglianze alla famiglia per il grave lutto che li ha colpiti, ha scritto il sindaco di Piano di Sorrento sul suo profilo Facebook.

Anche l’Arciconfraternita di San Michele saluta colui che ha contribuito alla sua storia: