Piano di Sorrento, successo per il progetto “Piscina H”: oggi la conclusione. Il progetto ‘PISCINA H’ della Cooperativa Oltre i Sogni, al Camping i Pini, è oggi giunto alla sua conclusione. Fin dal principio, ha perseguito l’obiettivo di migliorare gli aspetti sociali e motori dei partecipanti in un contesto riabilitativo acquatico grazie alla collaborazione con le Dott. Sse in fisioterapia Roberta Esposito e Sara de Mita.

“Il progetto della piscina viene realizzato ormai da anni ed è un vero e proprio successo. Quest’anno è stato finanziato dal Comune di Piano di Sorrento. È un progetto alternativo e migliorativo per i ragazzi, perché offre a tutti i ragazzi diversamente abili residenti nel Comune di Piano di Sorrento di potersi recare qui in piscina, di fare attività ludico ricreativa e fisioterapia in acqua. Naturalmente il progetto è un successo perché oltre ad offrire un’opportunità ed un po’ di normalità dopo la pandemia, consente anche ai ragazzi meno agili motoriamente di liberarsi da qualsiasi zavorra”, ci ha detto Angela Sorrentino.

“Basta guardarsi intorno per vedere la felicità di questi ragazzi – ha aggiunto il sindaco Vincenzo Iaccarino -. Questo successo nasce dalla sinergia di tutti quelli che hanno contribuito. Sicuramente questo progetto continuerà negli anni”.