Piano di Sorrento, successo al Nettuno di “Gente di Mare” ecco la ricetta vincente per Positanonews che ha seguito l’evento. Ottimo padrone di casa, come sempre, Vincenzo Cosenza, che sta facendo da motore turistico per Marina di Cassano con le sue poliedriche iniziative. L’evento è stato seguito per Positanonews da Sara Ciocio e Lucio Esposito