Piano di Sorrento, stasera in Basilica la statua di San Michelino, un invito alla dolcezza

Piano di Sorrento. Siamo giunti alla vigilia della solennità di San Michele Arcangelo e si rinnova ancora una volta l’appuntamento in Basilica per la novena. Questa sera, come da tradizione, sarà esposta la statua di San Michelino con uno sguardo particolare ai più piccoli della comunità, come sottolinea Don Pasquale Irolla: «I bambini hanno bisogno di essere educati a dormire, a mettere in fuga i mostri ed i fantasmi della notte. La statua di San Michelino è un invito alla dolcezza, mette in fuga la paura della notte e può essere per i nostri figli anche un invito a crescere».

Questa sera in Basilica e in diretta streaming

ore 19,00 – Recita del Rosario

ore 19,30 – Vespri Solenni