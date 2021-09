Piano di Sorrento, seconda serata della Novena a San Michele Arcangelo: “Pregare vuol dire alzare lo sguardo”

Piano di Sorrento. Questa sera secondo appuntamento in Basilica per la Novena in onore del patrono San Michele Arcangelo. Le parole di Don Pasquale Irolla: «La statua di San Michele per tutti noi è un invito a pregare. Collocata in alto nel tempietto sembra quasi irraggiungibile. Chi entra in basilica è portato a guardare in alto, io vorrei tanto che queste sere ciascuno di noi alzi lo sguardo. Se la statua di San Michele è un invito a pregare, pregare vuol dire proprio alzare lo sguardo, cioè smetterla di guardare alle nostre occupazioni, alle nostre problematiche quotidiane, ai nostri figli, a tutto ciò che ci dà ansie ed alzare lo sguardo, restarne incantati e poi ritornare a tuffarci nella nostra realtà».

Questa sera in Basilica e in diretta streaming

ore 19,00 – Recita del Rosario

ore 19,30 – Vespri Solenni