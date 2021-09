Piano di Sorrento, San Michele ha chiamato vicino a se Giosuè Perrella

Piano di Sorrento, perde un pezzo di storia : San Michele, proprio a pochi giorni dalla sua festa, ha chiamato vicino a se, all’età di 85 anni, Giosuè Perrella.

Il messaggio del vescovo Michele Fusco :

Buongiorno, il Signore lo ha chiamato proprio durante la novena della festa di San Michele, a cui molto teneva. Lo accompagnano con la preghiera affidandolo all’intercessione di San Michele. Siamo vicini a Michele e Giuseppina. I funerali si svolgeranno domani alle 16,00.

Chi a Caruott’ non conosce Giosuè e la famiglia Perrella : per anni fulcro dell’organizzazione della Festa di San Michele, per anni Priore della Congrega di San Michele, il padre Michele Perrella ha fondato la storica ‘Trattoria Italia’ sul corso, gestita direttamente fino alla metà degli anni ’80

Si dice che ‘la morte sia la nascita ad una nuova vita’ : Giosuè è rinato per sempre, protetto dal suo amato San Michele.

Le condoglianze della redazione alla famiglia tutta, i funerali domani (domenica 26 settembre) alle 16 nella Basilica di S.Michele Arcangelo

Nella foto di Peppe Coppola (photo 105) Giosuè consegna al nipote, il vescovo Michele Fusco, il titolo di membro onorario della congrega.