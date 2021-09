A malincuore vi comunichiamo che il concerto di stasera è rinviato a data da definire. A malincuore vi comunichiamo che il concerto di stasera è rinviato a data da definire.

Purtroppo buona parte dell’allestimento audio/luci e scenografico era già stato montato prima della pioggia improvvisa che è durata poco, ma lo ha reso per buona parte inutilizzabile per la serata. E le previsioni meteo non sembrano buone a poche ore dall’orario di inizio previsto.

D’altra parte incarnare il motto PFR Post Fata Resurgo comporta anche questo, accettare una avversità ma nello stesso tempo prepararsi per ritornare più forti, più motivati e con più energia.

Grazie agli artisti che ci avrebbero accompagnato e che ci riaccompagneranno Rosalba Alfano Antonello Buonocore Pasquale Ferraioli Antonio Suarato

Si aspettava una platea bella piena, si era generata una bell’attenzione sullo spettacolo, speriamo di recuperare quanto prima, ci troverete più forti, più pronti, a dare “il meglio di noi”.

Mauro Marsu Salvatore Torregrossa

Piano di Sorrento, questa sera era previsto a Mortora il concerto di presentazione del disco “Post Fata Resurgo” con don Rito Maresca. La Parrocchia di Mortora è una delle piccole parrocchie più attive e interessanti della Campania, don Rito Maresca porta avanti mille iniziative che coinvolgono i fedeli, fra cui il progetto Alpha, ma anche attività sociali e culturali vicino ai giovani come questa di stasera con il patrocinio dell’amministrazione comunale .

Piano di Sorrento, giovedì il concerto di presentazione del disco “Post Fata Resurgo” del duo P.F.R. al Campetto di Mortora. Campetto di Mortora, via Sant’Andrea, Piano di Sorrento, start 20.30.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Concerto di presentazione del disco “Post Fata Resurgo” del duo P.F.R. formato dal rapper/MC Mario Marsu e dal polistrumentista Salvatore Torregrossa.

Per l’occasione saranno accompagnati dalla P.F.R. Full Band:

Rosalba Alfano – voce

Antonello Buonocore – basso

Pasquale Ferraioli – batteria

Antonio Suarato – chitarra

I P.F.R. sono il gruppo vincitore dell’”Arezzo Wawe Music Contest 2021″ per la Campania con questa motivazione: “Rap di ottima fattura e al passo con i tempi. Le barre del MC non sono mai banali e la loro musica si mischia bene anche con la tradizione musicale campana.” Rappresenteranno la regione nella fase nazionale.

Si ringrazia la “Parrocchia di Mortora” per aver fortemente voluto il concerto e il Comune di Piano di Sorrento per averlo inserito nella programmazione degli eventi cittadini.

Il disco “Post Fata Resurgo” è in libero ascolto su Spotify, Rockit.it, disponibile su tutti gli stores digitali e in formato CD Audio (che sarà possibile acquistare durante la serata).

INFO:

P.F.R. (Post Fata Resurgo) è un progetto che omaggia e incarna musicalmente quel “Post Fata Resurgo”, da sempre motto della città di Castellammare di Stabia (NA), nonché titolo dell’album.

Il duo è formato dal rapper/MC Mauro Marsu, (tra i frontman dei Resurrextion dal 2002) e dal polistrumentista Salvatore Torregrossa, che spazia tra tastiere, chitarra, sax, tromba, basso, fisarmonica, percussioni e tutto ciò che suona.

I due artisti, dopo aver collaborato per il disco “Prima dell’alba”, per il brano “HavaNapolis” (col cubano Alex Acosta) e dopo varie collaborazioni in “lockdown” nel 2020, hanno deciso di dar via a un progetto condiviso.

Post Fata Resurgo è il frutto di questo lavoro (anticipato dall’EP “Assaggi”, uscito il 16 dicembre 2020).

Una musica catartica, provocatoria, liberatoria.

Più che di Musica Rap il progetto è… Rap su Musica, 1000 influenze, 0 barriere.

Letteralmente: nel disco infatti ci sono molteplici influenze oltre al rap: funk, soul, jazz, ballad, napoletana, rock, punk-rock, disco, folk, tradizionale, scat fino al pezzo “22 e 55 Museca” che miscela insieme 15 generi differenti!

Il minimo comune denominatore è il Rap, ma declinato su strumentali che raccolgono e miscelano anni di ascolti, studi, ricerca e passione per la musica.

Il disco è stato registrato a Castellammare di Stabia, nel “Sanamusica Studio” di Salvatore Torregrossa, che ha curato i mix dell’album (ad eccezione delle tracce 2,3 e 4, missate da DJ Spider). Il Coro degli Ultras presente nell’ultima traccia è stato registrato al SDM Recording Studio, Gragnano (NA).

I master sono stati curati da DJ Spider (membro dei Resurrextion e del team di produzione Overmuzik).

