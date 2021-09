Piano di Sorrento, questa sera Vespri Solenni presieduti da Mons. Arturo Aiello

Piano di Sorrento. Appuntamento questa sera in Basilica alle ore 19.00 per la recita del Santo Rosario ed alle 19.30 per i Vespri Solenni presieduti dal vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello. Anche quest’anno il vescovo Aiello, che per i carottesi resta affettuosamente Don Arturo, non ha voluto far mancare la sua presenza nel giorno della solennità di San Michele. Una parte del suo cuore resta saldamente ancorata alla Basilica di Piano di Sorrento dove ha visto crescere la sua vocazione, diventare sacerdote e poi parroco per tantissimi anni. Una presenza che tutti attendono con affetto, come quando si incontra dopo tanto tempo un vecchio amico.

Ed anche Don Pasquale, come ogni giorno che ha caratterizzato la Novena in onore di San Michele Arcangelo, non fa mancare il suo invito in Basilica per questa sera con un video che lo ritrae accanto alla statua di San Michelino che nella serata di ieri è stata esposta in Basilica in segno di protezione per tutti i bambini. Ecco le parole di Don Pasquale: «Auguri per San Michele, quest’anno vicino alla statua di San Michelino che forse esprime meglio il desiderio che ho nel cuore, cioè quello di avere tanta fermezza nel combattere le battaglie della vita ma restare dentro bambini con quella dolcezza che ci permette ancora di andare avanti leggeri».

Ricordiamo che sia il Rosario che i Vespri saranno trasmessi in diretta streaming in modo da raggiungere anche tutti coloro impossibilitati a recarsi in Basilica.