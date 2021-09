Piano di Sorrento, Quando Lamaro si candido a sindaco nella famosa elezione del 1965 . Il sindaco uscente bebè Cafiero con i pochi suoi fedelissimi contro i poteri forti del epoca capitanati da Lamaro imprenditore che sognava di far diventare il versante dello scaricatoio in una piccola Positano insieme a case e il parco che ancora esiste . Nella sua lista tutti gli imprenditori più forti e più grandi del momento. La lista vinse anche per pochi voti di scarto. Ma dopo sei mesi dalla vittoria i litigi su chi doveva fare e chi non doveva fare diventarono insostenibili e arrivò a Piano di Sorrento il commissario prefettizio catenaccio . Come il passato insegna che non è importante essere sindaco, l’importante è fare il bene del paese in armonia con il territorio e con il popolo.